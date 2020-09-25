المباشرة بصيانة تخسف في الكرادة استعداداً لموسم الامطار

2020/09/25 | 09:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الكرادة باعمال صيانة التخسف الحاصل في خط تصريف الامطار (بقطر 600 ملم وعمق أكثر من 5 أمتار تحت الارض) ضمن منطقة كمب سارة المحلة 908.

وذكرت الأمانة في بيان ان “اعمال الصيانة ستساهم خلال الايام القليلة المقبلة بسرعة تصريف مياه الامطار عن المنطقة المذكورة”.

وبينت ان “هذا الاجراء يأتي ضمن الاعمال المستمرة التي تقوم بها امانة بغداد استعداداً لموسم الامطار”.

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