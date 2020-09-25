خلال أسبوع.. إيران تصدر نحو 17 ألف طن من السلع عبر منفذ الشيب بالعراق

2020/09/25 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن أمين عام غرفة التجارة في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، محمد نجفيان، اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، تصدير نحو 17 ألف طن من السلع إلى العراق عبر منفذ الشيب الحدودي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن نجفيان قوله، إنه "تم خلال الاسبوع الجاري تصدير 16 الفا و919 طنا من مختلف انواع السلع الإيرانية، ومنها المواد الانشائية والمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى العراق عبر منفذ جذابة (منفذ الشيب على الجانب العراقي)".

وأضاف نجفيان، أن "1142 شاحنة ايرانية نقلت هذه الكميات من السلع عبر منفذ جذابة"، مشيراً إلى أن "السلع المصدرة تم شحنها ونقلها من الحدود الى الداخل العراقي بواسطة 477 شاحنة عراقية".

وبين، أن "السبب في اختلاف عدد الشاحنات الايرانية والعراقية يعود إلى كيفية الشحن وطاقة الاستيعاب"، لافتاً إلى أن "قيوداً على توريد 29 سلعة زراعية عن طريق المنافذ الحدودية الجنوبية للعراق، فلهذا السبب فإن غالبية صادرات المحاصيل الزراعية عن طريق منفذ جذابة تشمل البصل والفاكهة".

وأوضح، أنه "فضلا عن المواد الغذائية فقد تم كذلك خلال الفترة المذكورة تصدير منتوجات مثل الصحون الزجاجية، والكريستال، واوكسيد الحديد، والموكت، وبساط (الجليم)، والمصنوعات البلاستيكية، واليونوليت، والغرانول، والموبليات، إلى العراق".

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