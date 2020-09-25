امانة بغداد تزيل تجاوزات تعرقل اعمال اصلاح تخسف بمنطقة النهضة

2020/09/25 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت امانة بغداد عن ازالة تجاوزات بمنطقة النهضة بأسناد قوة من حراسات وامن الامانة .



وذكر بيان للامانة ان " بلدية مركز الرصافة وبالتنسيق مع القوات الامنية ازالت عدداً كبيراً من التجاوزات الجسيمة المتمثلة بمحال الخردة والحديد والمعدات على مسار خط بغداد الناقل لمياه الصرف الصحي والامطار بمنطقة النهضة وكانت تعوق عملية اصلاح التخسف الحاصل فيه " .واضاف البيان ان " دائرة مجاري بغداد تعمل على اصلاح التخسف الحاصل في الخط الرئيس الذي سيخدم حال اكماله اكثر من (١٠) محلات سكنية بجانب الرصافة لاسيما المناطق القديمة وسط العاصمة التي كانت تعاني في المواسم السابقة اثناء سقوط الامطار "./انتهى8

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