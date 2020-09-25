ملامح الخريف.. خارطة ’أمطار عشوائية’ في العراق

2020/09/25 | 09:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد يبدو أن ملامح فصل الخريف ستظهر قريبا في العراق، حيث تشير التنبؤات الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة وتأثر المنطقة بموجة أمطار عشوائية.وقال خبير الأرصاد الجوية، ضرغام السعدي، في تدوينة تابعها "ناس"، (25 أيلول 2020)، "من المتوقع أن تتأثر البلاد بموجة أمطار عشوائية الطابع وعلى فترات بشكل متقطع، ابتداء من 25 ولغاية 30 أيلول".وأضاف، أن "سبب الحالة هو نزول علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على تطور السحب الرعدية وفرص لتساقط زخات مطر بشكل عشوائي، والمفاجآت واردة".وتابع السعدي، أن "انخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية باردة ومعتدلة نسبيا".خارطة تساقط الأمطار:

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