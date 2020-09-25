نائب: عدم وجود تعداد سكاني يقود الى اعتماد بيانات قديمة لتحديد الدوائر الانتخابية

2020/09/25 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان عدم وجود احصائيات دقيقة بسبب عدم اجراء التعداد السكاني سيقود الى اعتماد بيانات سكانية قديمة في تحديد الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “وزارة التخطيط يفترض ان يكون لديها رؤية بملف الانتخابات من اجل معرفة الاحصائيات السكانية بهدف اعتمادها عند تحديد الدوائر الانتخابية في المحافظات”.وأضاف ان “التعداد السكاني كان يجب ان يجرى في الفترة الماضية، حيث عن عدم اجرائه يشكل مشكلة عند اجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية”.وبين ان “عدم معرفة الاعداد الحقيقية للسكان في جميع المحافظات يقودنا الى اعتماد البيانات الإحصائية لما قبل عقد من الزمن، وبالاستناد على إحصاءات البطاقة التموينية، خاصة مع عدم قدرة وزارة التخطيط على اجراء التعداد السكاني في الوقت الراهن”.



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