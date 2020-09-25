2020/09/25 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن تخصيصه 4 ملايين دولار سنويا لادارة مصارف الدم الثلاثة في اقليم كوردستان، واصفا “منح الدم هو منح للحياة”.

وكتب بارزاني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة، ان “العام الحالي شهد قيام المتبرعين بالتبرع بـ91 قنينة دم مع اكثر من 3 الاف و400 قنينة بلازما الدم المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد وخصوصا للحالات الحرجة”

واشار بارزاني الى “تخصيص 4 ملايين دولار سنويا لادارة ثلاثة مصارف دوم في اقليم كوردستان، لافتا الى ان “منح الدم هو منح للحياة”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 4 ملايين دولار لمصارف الدم في كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 4 ملايين دولار لمصارف الدم في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).