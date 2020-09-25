2020/09/25 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توصلت دراسة إلى أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يصابون بأشكال مهددة للحياة من فيروس كورونا المستجد يعانون من عيوب وراثية أو مناعية تضعف قدرتهم على مكافحة الفيروس.في أوراق نُشرت في مجلة Science، يصف علماء أن هناك خللين في مرضى Covid-19 المصابين بدرجة خطيرة تمنعهم من تكوين مناعة مضادة للفيروسات، بحسب ما نشرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجآت جديدة..لهذه الأسباب لا تظهر أعراض كورونا على البعض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجآت جديدة..لهذه الأسباب لا تظهر أعراض كورونا على البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).