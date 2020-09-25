إعفاء الـ60 يوما..

2020/09/25 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تجديد إعفاء العراق من العقوبات التي تمّكنه من مواصلة استيراد إمدادات الطاقة من إيران، لمدة 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً، وذلك لحثّها على تقليص اعتمادها على إيران للحصول على مصادر الطاقة.

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