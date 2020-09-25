الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي

2020/09/25 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس، على قانون ميزانية مؤقتة لتمويل الأنشطة الحكومية حتى يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتجنب الإغلاق الحكومي بسبب غياب التمويل مع بداية العام المالي الجديد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتم تمرير القانون بأغلبية 93 عضواً ومعارضة عضوين اثنين، ليتم احالته إلى البيت الأبيض ليصدق عليه الرئيس دونالد ترامب.



وكان مجلس النواب وافق على القانون في وقت سابق.

يذكر أن مؤسسات الحكومة الأمريكية كانت عرضة للإغلاق يوم الأربعاء المقبل بسبب انتهاء التمويل مع نهاية العام المالي الحالي.

وكانت آخر مرة توقفت فيها مؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية عن العمل بسبب غياب التمويل في ديسمبر (كانون الأول) 2018 واستمر الإغلاق 35 يوماً، وكان الأطول من نوعه في تاريخ الولايات المتحددة، وذلك في أعقاب رفض الرئيس ترامب التوقيع على الميزانية بسسبب عدم تخصيصها أموالاً لبناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك.

وقال أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم إنهم يريدون تجنب الإغلاق الحكومي الذي سيؤدي إلى زيادة معاناة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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