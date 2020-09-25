2020/09/25 | 10:22 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 25 سبتمبر 2020 | 09:56 صباحاً | عدد القراءات : 47

بيان توضيح من قيادة شرطة ميسان لملابسات اقتحام منزل نائبة

أوضحت قيادة شرطة ميسان ملابسات الحادث الذي حصل مع المتهم محمد حسن محمد الغراوي ( اخ النائبة دلال حسن الغراوي ) .

حسب التوجيهات والتعليمات الصادرة من وزارة الداخليه .

في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٤ / ٩ / ٢٠٢٠ شرعت مفرزة من شرطة ميسان بتنفيذ القاء القبض بحق المتهم ( محمد حسن محمد الغراوي ) وفق المادة ٣٤٢ ( حرق عجلة ) ونصبت كمين وسيطرة جوالة في مدخل العمارات المحاذية للمعهد التقني / ميسان ، وعند مجيء المتهم لم يمتثل للوقوف في السيطرة وسحب بندقية نوع كلاشنكوف على امر السيطرة ، وبعد هروب الاشخاص الذين كانوا معه الى بيت النائبة دلال حسن الغراوي الذي كان بالقرب من مكان السيطرة خرجت الست النائبة وأعتدت على امر المفرزة بالضرب .

ان قيادة شرطة ميسان اذ توضح ملابسات الحادث فالمفرزة لم تدخل الى بيت النائبة ولم تكن هي المقصودة ولكن شقيقها هو المقصود وصادر في حقه قرار من القاضي وفق المادة القانونية المذكورة أعلاه، وان شرطة ميسان في كل واجباتها تراعي صدور الاوامر القضائية بحق المتهمين وكذلك تطبق كل معايير حقوق الإنسان أتجاه اي متهم مهما كانت نوع المادة القانونية ، ونؤكد بان القوة المكلفة بالواجب لم تداهم بيت النائبة دلال حسن الغراوي وتم القاء القبض على اخوها المتهم محمد حسن محمد الغراوي وفي حوزته بندقية نوع كلاشنكوف غير مرخصة في مدخل العمارات المحاذيه للشقق المعهد.

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