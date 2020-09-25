2020/09/25 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم-بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: المالية تمتنع عن صرف رواتب جميع الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة، فيما أفصح عن إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي.
يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: المالية تمتنع عن صرف رواتب جميع الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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