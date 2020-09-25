مصدر: المالية تمتنع عن صرف رواتب جميع الموظفين

2020/09/25 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن وزارة المالية تمتنع عن إطلاق رواتب موظفي الوزارات كافة، فيما أفصح عن إيقاف صرف رواتب موظفي دوائر التمويل الذاتي.

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