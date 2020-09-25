الدولار يسجل استقرارا امام الدينار في البورصة المحلية

2020/09/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي اليوم الجمعة عن استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الدينار في البورصة المحلية .فقد سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ، سعر بيع123500 دينار مقابل 100 دولار وسعر شراء الدولار : 122,500مقابل 100 دولار.وسجلت بورصة المحافظات ،سعر بيع123500 دينار مقابل 100 دولار وسعر شراء الدولار : 122,500مقابل 100 دولار.في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح يوم امس الخميس السعر ذاته ./انتهى8

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