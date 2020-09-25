نقابة المحامين في واسط تعقد مؤتمرا انتخابيا

2020/09/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/عقدت نقابة المحامين في واسط مؤتمرا انتخابيا بحضور نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ،تم خلاله إجراء انتخابات هيئة انتداب المحامين في المحافظة .وشهد المؤتمر تلاوة التقرير المالي والإداري للفترة السابقة ، والتصويت عليه من أعضاء الهيئة العامة، ومن ثم فتح باب الترشيح والتعريف بالسير الذاتية للمرشحين.



وقد فاز بمنصب رئاسة هيئة انتداب محامين واسط المستشار حركات العبودي والمحامي امجد الجعيفري نائبا ، اما اعضاء الانتداب فقد فاز فيها كل من المحامي مرتضى عبد شنيت وظافر بصام و جميلة سلمان وزمن حربي وسميرة عبد الله ./انتهى

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