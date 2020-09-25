نشطاء في الكوت ينظمون وقفة احتجاجية ضد مشروع الربط السككي مع الكويت وايران

2020/09/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ نظم نشطاء مدنيون في مدينة الكوت وقفة احتجاجية ضد مشروع الربط السككي مع الكويت وايران .وقال ممثل عنهم احمد العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" هذه الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها اهالي وثوار واسط تاتي للضغط اكثر على الحكومة الاتحادية لرفض المشروع السككي والمضي باكمال انشاء ميناء الفاو وفق المواصفات والمعايير المعتمدة عالميا ".وأضاف:" اننا نرفض اي اتفاق بخصوص مدد خط سككي مع أية دولة ، وكذلك لقطع الطرق على المساومين والمرتشين وسارقي أموال الشعب الذين يريدون غلق المنفذ البحري الوحيد للعراق وفقدان للعائدات المالية الكبيرة "./انتهى

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