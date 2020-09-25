ترامب يعرض ملامح خطة لإصلاح الرعاية الصحية

2020/09/25 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أول الخطوط العريضة لخططه لإصلاح الرعاية الصحية، التي يتحدث عنها منذ أشهر.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل عن كيفية تنفيذها، في ظل السؤال المحوري في مناقشات الرعاية الصحية الأمريكية، هل يمكن الحصول على تأمين صحي حتى في ظل ظروف صحية موجودة مسبقاً.

وأصبح هذا قانوناً مع إصلاحات الرعاية الصحية لسلفه باراك أوباما، ومع ذلك، تحاول إدارة ترامب إلغاء إصلاحات “أوباما كير” بالكامل، وإذا تمكنت من ذلك، ستتأثر حماية المصابين بأمراض سابقة.

وقال ترامب إنه لن يوقع أي قوانين لا تشمل ضمانات للأصحاب الظروف الصحية الموجودة مسبقاً.

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