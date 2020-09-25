2020/09/25 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط آمال بتعافي الطلب على الخام بعد تضرره جراء أزمة كورونا، بالإضافة لبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 42.17 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابقة.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند مستوى 40.55 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.6% عن سعر إغلاق أمس.

وأظهرت أسعار النفط اليوم مكاسب في ظل آمال المستثمرين بتعافي الطلب العالمي على الخام، حيث يتوقع المستثمرون أن تتخلى بعض الدول عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة، كما أن موجة ثانية من كورونا لن تؤثر على الطلب مثلما حدث في الربيع.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتنفس “نسبيًا” في رهان على تعافي الطلب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتنفس “نسبيًا” في رهان على تعافي الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).