سابقة.. زعيم كوريا الشمالية يعتذر على قتل

2020/09/25 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الجمعة، على عملية قتل مواطن كوري جنوبي في البحر، واصفا الحادثة بـ"المعيبة وغير المتوقعة"، وفق ما أفاد مكتب الرئاسة في سيول.

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