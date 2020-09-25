تسامح... وكرم أخلاق... يا سيد حسين عرنوس... - غسان صابور

2020/09/25 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور "أعلن رئيس الحكومة حسين عرنوس، يوم الخميس، انه تم إعطاء تعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف 100 دولار."(موقع سيريانيوز)شكرا للسيد رئيس الوزراء السوري الحالي..



السيد حسين عرنوس..



على تسامحه وكرم أخلاقه..



بهذه الفترة السياحية الرائعة..إلى سوريا..



حيث لا يوجد أي أثر للكورونا..



والكهرباء مؤمنة..



والمياه وافرة..



وجميع الملتزمات الغذائية..



موفرة لملايين السوريين ال ......





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