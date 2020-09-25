سوق النفط يتأثر بـ كورونا.. هذه اسعاره اليوم

2020/09/25 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

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منذ 8 دقیقة

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سوق النفط يتأثر بكورونا..



هذه اسعاره اليوم

ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط امال بتعافي الطلب على الخام بعد تضرره جراء أزمة كورونا، بالإضافة لبيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 42.17 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 0.55% عن سعر التسوية السابقة.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى 40.55 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 0.6% عن سعر إغلاق أمس.

وأظهرت أسعار النفط اليوم مكاسب في ظل آمال المستثمرين بتعافي الطلب العالمي على الخام، حيث يتوقع المستثمرون أن تتخلى بعض الدول عن فرض إجراءات حجر صحي صارمة، كما أن موجة ثانية من كورونا لن تؤثر على الطلب مثلما حدث في الربيع.

وأظهرت بيانات أمريكية أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

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