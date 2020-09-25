تنبؤات جوية.. هذا ما سيشهده العراق الأيام القليلة المقبلة والمفاجآت واردة (خارطة)

2020/09/25 | 10:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير التنبؤات الجوية الصادرة ، الجمعة، إلى انخفاض في درجات الحرارة وتأثر المنطقة بموجة أمطار عشوائية.

وذكر خبير الأرصاد الجوية، ضرغام السعدي، في تدوينة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (25 أيلول 2020)، انه "من المتوقع أن تتأثر البلاد بموجة أمطار عشوائية الطابع وعلى فترات بشكل متقطع، ابتداء من 25 ولغاية 30 أيلول".

وأضاف، أن "سبب الحالة هو نزول علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على تطور السحب الرعدية وفرص لتساقط زخات مطر بشكل عشوائي، والمفاجآت واردة".

وتابع السعدي، أن "انخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية باردة ومعتدلة نسبيا".

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