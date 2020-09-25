بالصور: معرض خاص بفيروس كورونا في أربيل

2020/09/25 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اقام عدد من الفنانيين التشكيليين، معرضًا تشكيًليًا في محافظة اربيل مختص بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل اعلام كردية، جانبًا من المعرض بعدد من الصور التي تظهر اللوحات والاعمال التشكيلية المتعلقة بكورونا

وحضر العشرات من هواة الفن المعرض الذي سمي بكوفيد19، والذي شارك فيه 4 فنانيين كرد.

وتضمن المعرض عرض 8 لوحات و4 تماثيل جميعها تعبر عن فيروس كورونا.

فيما يهدف المعرض لنشر التوعية الصحية بين المواطنين والدعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية، بحسب ما افاد القائمين على المعرض.

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