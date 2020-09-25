الوائلي: تنشيط وتطوير الجهد الاستخباري كفيل بايقاف الجريمة

2020/09/25 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الامني علي الوائلي، ان تنشيط الجهد الاستخباري ورفده بكوادر اضافية متخصصة كفيل بايقاف الجريمة في بغداد والمحافظات، لافتا الى ان الاونة الاخيرة شهدت جرائم وعمليات سطو ازدادت حدتها خلال فترة كورونا.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الطرق الداخلية للمناطق السكنية غالبا ماتشهد جرائم قتل وتسليب وخطف، ومراقبة هذه الطرق وخاصة المناطق السكنية ذات العقارات باهضة الثمن غالبا ماتحدث فيها تلك الجرائم”.واضاف ان “وزارة الداخلية ينبغي ان تضع كاميرات مراقبة ذات مديات بعيدة في كل زقاق وترتبط بشبكة واحدة تصل الى مقر الوزارة، وبامكان استحداث مركز او مديرية خاصة للمراقبة الامنية لرصد اي حالات مشبوهة”.وشدد على ضرورة “نشر المفارز الجوالة ضمن المناطق السكنية لرصد اي حالة غير طبيعية كما انها تمنع حدوث النزاعات العشائرية خاصة ان القانون يرفض ويعاقب على مثل هكذا نزاعات”.



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