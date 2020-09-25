2020/09/25 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لم تنته بعد، ويجب إيلاء اهتمام خاص للفئات الاجتماعية المعرضة لخطر العدوى بين السكان.

وأضاف الرئيس القول، في لقاء عبر الفيديو اليوم مع حكام الكيانات الروسية الذين تم انتخابهم مؤخرا، إنه لا يرغب في العودة إلى الإجراءات التقييدية، التي فرضت في ربيع هذا العام لمكافحة كورونا.

وشدد الرئيس، على “ضرورة إبقاء الوضع مع فيروس كورونا في روسيا تحت السيطرة، لأننا لا نرغب في العودة إلى التدابير التقييدية”.

ووفقا للرئيس بوتين، فإن الوضع الوبائي في روسيا أفضل منه في عدد من البلدان، حيث يتم فرض قيود صارمة مرة أخرى.

وأشار الرئيس الروسي إلى تجارب دول أخرى في مواجهة فيروس كورونا، وقال بوتين، إنه “يتم في بعض البلدان، فرض قيود صارمة مرة أخرى، ويتم إغلاق الإنتاج وفرض غير ذلك من القيود.



لدينا بالفعل وضع أفضل، لكنه أفضل فقط لأننا نتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.



ولكن إذا استرخى المرء من جديد، فقد يتغير الوضع بشكل جذري”.

وأكد الرئيس على “ضرورة زيادة الاختبارات، ومراعاة المتطلبات الوقائية الحالية غير المرهقة، وإجراء حوار مع المواطنين”.

كما أكد الرئيس الروسي، على ضرورة قيام المناطق والكيانات الروسية، بوضع برامج، لحماية كبار السن خلال الجائحة.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: ليس لدي أدنى رغبة في فرض قيود كورونا مجددا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: ليس لدي أدنى رغبة في فرض قيود كورونا مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).