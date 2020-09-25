قطعات من الحشد الشعبي والجيش تتحرك في صحراء الأنبار

2020/09/25 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، تنفيذ عملية مشتركة مع الجيش في صحراء الأنبار.



وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2020)، إن "الحشد الشعبي والجيش، شرعا بعملية أمنية مشتركة ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش عدة مناطق في صحراء الأنبار بالقرب من معمل كبيسة للبحث والتفتيش عن العناصر الإرهابية وتأمين المنطقة من أي خروقات أمنية وتدقيق هويات الرعاة المتواجدين في المنطقة".

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