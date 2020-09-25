شركة بريطانية تعتزم إنشاء محطة فضائية في مدار الأرض

2020/09/25 | 11:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أفادت شركة Blue Origin التابعة للملياردير البريطاني، جيف بيزوس” بنيتها إنشاء محطة فضائية في مدار الأرض وقد أعلنت عن تجنيد الخبراء المتخصصين في تصميم المحطات الفضائية.

قالت قناة CNBC التلفزيونية إن المقصود بالأمر هو اتخاذ خطوة أولى على طريق إنشاء محطة فضائية مأهولة في مدار الأرض وتحقيق حلم، بيزوس بضمان ظروف مناسبة لعمل الملايين الخلاق في الفضاء لخير البشرية أجمع.

ويقضي المشروع المسمى بـ”البيئة الفضائية المأهولة ” بوضع فكرة تقنية واستراتيجية لإنناج مكونات المحطة وإقامة التعاون مع جهات مساهمة في المشروع وتشكيل نظام الإمداد ودراسة السوق الفضائية.

يذكر أن شركة Blue Origin البريطانية تقوم بتصميم الصواريخ والمحركات الفضائية وتواصل اختبارات أول مركبة سياحية فضائية من طراز New Shepard.



وقد نجحت في إجراء الاختبار الرابع للمركبة.انتهى/25

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