يونايتد إيرلاينز.. أول شركة طيران أميركية توفر اختبارات كورونا للركاب

2020/09/25 | 11:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن شركة يونايتد إيرلاينز ستصبح أول شركة طيران أميركية، توفر للركاب اختبارات كورونا، في إطار استراتيجية جديدة تتبعها شركات الطيران، سعيا لجذب المسافرين.

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