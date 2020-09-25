مقرب من الصدر في رسالة للفصائل: اكشفوا عن الميليشيات فورًا

2020/09/25 | 11:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجه حساب صالح محمد العراقي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى جميع الفصائل بشأن ما اسماهم "الميليشيات".

وقال العراقي في تدوينته التي تابعها "ألترا عراق"، إنه "بعد أن تبرأت جميع الفصائل من (الميليشيات) الوقحة وغير المنضبطة...



مشكورين، فعليهم بكشفهم ومحاسبتهم فورًا وبالتعاون مع الأجهزة الامنية".

وتابع أن "الشعب لا زال منتظرًا لذلك..



وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين".

وكان الصدر وجه رسالة إلى الحشد الشعبي، قائلًا "اعلموا أيها الأخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، وإضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أميركا".

وتابع، "حاولوا التصرف بالحكمة والحنكة حبا بالعراق وشعبه، فأنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب".

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