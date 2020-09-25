2020/09/25 | 11:24 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 25 سبتمبر 2020 | 10:54 صباحاً | عدد القراءات : 31

جمع تواقيع 54 نائباً لاستضافة وزيري النقل والمالية والوفود التفاوضية مع الكويت

قدمت النائبة عالية نصيف الى رئاسة مجلس النواب طلب استضافة وزيري النقل والمالية في مجلس النواب، بالإضافة الى الوفود التفاوضية في الشأن المتعلق بميناء الفاو والمفاوضات العراقية الكويتية، معززة طلبها بتواقيع 54 نائباً .

وذكر مكتبها الاعلامي في بيان اليوم، ان الطلب الذي قدمته النائبة عالية نصيف جاء فيه :" استناداً الى المادة 55 من النظام الداخلي، نحن الموقعون أدناه نطالب بحضور وزير النقل ووزير المالية والوفود التفاوضية في الشأن المتعلق بميناء الفاو والمفاوضات العراقية الكويتية الدورية ".





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