آرسنال يستعد للتضحية بـ لاكازيت لخطف هدف يوفنتوس

2020/09/25 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت أحدث التقارير الصحفية الواردة، صباح اليوم الجمعة، أنّ نادي آرسنال الإنجليزي، مُستعد لبيع مُهاجمه الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتمويل صفقة جديدة.

ويرغب آرسنال في التعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي، حسام عوار من نادي أولمبيك ليون هذا الصيف.

صانع ألعاب ليون، ظهر بشكل مميز مع الأسود الفرنسية، في موسم 2019/2020، ولعب دورًا في تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ويسعى ميكيل أرتيتا لضمه لتدعيم صفوف الجانرز.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن إدارة النادي اللندني، تنتظر عروضا رسمية من أجل بيع لاكازيت هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تفكير إدارة آرسنال في إمكانية بيع لاكازيت، يأتي في ظل تبقي أقل من عامين في عقده مع بطل كأس إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة أنّ أداء الصاعد إدي نكيتياه مؤخرًا، يجعل النادي وأرتيتا يفكران جديًا في بيع لاكازيت هذا الصيف.

يُذكر أنّ عوار والذي يتواجد كذلك على رادار يوفنتوس، ساهم بتسعة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بمُختلف المُسابقات في الموسم المنصرم.

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