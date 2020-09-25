2020/09/25 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لاجتماع “مجلس التخطيط الأعلى” للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكشفت “القناة السابعة” الإسرائيلية، أن “نتنياهو وافق على الاجتماع بعد الـ10 من أكتوبر المقبل، للمصادقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية، بعد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي، حتى لا يعرض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر”.

وأشارت إلى أنه “جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية ونتنياهو، حيث طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا بالخروج باحتجاجات واسعة النطاق ضده”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).