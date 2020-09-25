لأول مرة منذ 3 أشهر.. روسيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/09/25 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في البلاد في تقريرها اليومي، "رصد 7212 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 6595 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 23 يونيو عندما تم تسجيل 7425 إصابة".

وأشارت إلى "تسجيل 108 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، مقابل 149 وفاة أمس، فيما تماثل 4317 مريضا للشفاء من العدوى في البلاد منذ أمس".

ولفتت إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 1136048، بما في ذلك 20056 حالة وفاة و934146 حالة شفاء و181846 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ2787 حالة نشطة منذ أمس)".

وبحسب غرفة العمليات الروسية، "أجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 44.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 374 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة".

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