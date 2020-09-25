تحديد موعد اجراء الامتحانات الخاصة للصف الـ 12 الاعدادي

2020/09/25 | 11:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان عن موعد اجراء امتحانات الصف الـ 12 اعدادي للمصابين بفايروس كورونا.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان امتحانات الصف الـ 12 الاعدادي الخاص بالمصابين بفايروس كورونا ستجري مستهل الشهر المقبل.

واضافت: ان الامتحانات ستبدأ في 3 تشرين الاول وتستمر لغاية 12 منه.

PUKmedia ترجمة‌

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