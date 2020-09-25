هيفاء وهبي تنجو من موت “وشيك”

2020/09/25 | 11:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف الفنان صبري فواز عن تعرض الفنانة هيفا وهبي للموت الوشيك، وذلك خلال تصوير مسلسل “أسود فاتح”.

وكشف فواز أنه كان برفقة هيفا لحظة وقوع انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي، لكن ليس في منطقة الانفجار.

وقال فواز إن صدى الانفجار كان قويا في المنطقة التي تواجد فيها.

وأضاف أن “العناية الإلهية” حمته والفنانة هيفا من الموت لأنه كان سيصور مشاهد في منطقة الانفجار، إلا أن التصوير ألغي في وقت لاحق، قبل الانفجار.

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