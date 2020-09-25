الصحة العراقية تتحدث عن ’مؤشر خطير’: يجب تطبيق عقوبات رادعة

2020/09/25 | 11:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعربت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن قلقها من استمرار ارتفاع مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في العراق.



وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي في تصريح تابعه "ناس" (25 ايلول 2020)، إن "استمرار تسجيل الإصابات هو مؤشر خطير مع عدم وجود انخفاض ملحوظ"، لافتاً إلى أن "عدم تنفيذ العقوبات بالمخالفين بالشكل الصحيح أدى إلى هذه الزيادة بعدد الإصابات".

وأوضح الجميلي أن "الموقف الوبائي ما يزال يشهد ارتفاع حالات الإصابة على الرغم من تزايد حالات الشفاء بشكل واضح، لكن تزايد عدد الإصابات ناتج عن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وهذه علامة غير مشجعة في محاربة هذا الوباء"، مشيراً إلى أن "العديد من دول العالم شهدت هبوطا لمؤشر الإصابات، لكن العراق ما زال يشهد ارتفاعاً، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة قوية في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لارتداء الكمامة والذين لا يطبقون التباعد الاجتماعي".

وتابع، أن "انخفاض عدد الوفيات جاء نتيجة توفير الأوكسجين والأدوية ووعي المواطنين المصابين، وهذا إيجابي، لكن يجب التفكير بتقليل عدد الإصابات والوقاية منه أكثر من التفكير بتقليل عدد الوفيات"، مشيراً إلى أن "إجراءات وزارة الصحة في الوقت الحالي تنصب حول توفير المستشفيات والاسرَّة والاوكسجين، وأن الوزارة سخرت خبرتها في التعامل مع المصابين، وهذا الأمر كان له دور فاعل في تقليل حالات الوفيات".

وتابع الجميلي، أن "وضع البلد الاقتصادي استدعى اتخاذ قرارات بفتح الحظر، لأن هناك عدداً كبيراً من المواطنين عانوا بسبب إجراءات الحظر الشامل، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أعطت قرارات، ولكنها مشروطة بإتباع الإجراءات الصحية الضرورية للوقاية من فيروس كورونا"، مؤكداً أن "ارتداء الكمامة هو أكثر إجراء تتم التوصية به، والذي يعادل اللقاح ضد الوباء".

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