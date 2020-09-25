صحيفة تكشف تفاصيلًا قد يحاول العراق “اخفائها” بشأن أوبك.. صادرات النفط قد ترتفع لـ90 مليون برميل الشهر المقبل

2020/09/25 | 11:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وكالة بلومبيرغ الامريكية ان المنتجين في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته، فيما قدر تجار أن الصادرات العراقية لشهر تشرين الاول اكتوبر القادم، سيزيد نحو 5 إلى 10 مليون، مايعني وصول العراق لتصدير 90 مليون برميل.

وقالت ان “الكارتل في أوبك منح العراق ودول اخرى متقاعسة المزيد من الوقت لتنفيذ تخفيضات تهدف الى تعويض الانتاج الزائد في الماضي بحسب مصدر مطلع”.

واضاف المصدر ان “القرار سيسمح للعراق بإنتاج وبيع المزيد من النفط مع البقاء ضمن الحدود”.

وأفاد تجار النفط عن زيادة حادة في شحنات الصادرات العراقية الشهر المقبل، حيث يتم بيع عدد أكبر من المعتاد من شحنات النفط الخام العراقي في السوق الفورية للتحميل في تشرين الاول، وفقًا لخمسة أشخاص مشاركين في السوق في أوروبا وآسيا.



تتوفر الشحنات الإضافية على أساس ما يسمى “بدون وجهة”، مما يعني أنه يمكن شراؤها وشحنها في أي مكان.

قدر أحد التجار أن الشحنات العراقية المعروضة لشهر تشرين الاول قد تصل إلى ما بين خمسة إلى عشرة ملايين برميل من الخام أكثر من المعتاد.



يعمل من 160.000 إلى 320.000 برميل يوميًا.

مثل العديد من أعضاء أوبك + الآخرين، تضرر اقتصاد العراق بسبب انخفاض أسعار النفط.



سيصل عجز الموازنة العراقية إلى 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الاعفاء بعد يوم واحد من تصريح لوزير النفط نقلته صحيفة الصباح حول رغبة العراق بالحصول على استثناءات من تخفيض اوبك، إلا ان وزارة النفط عادت لتنفي هذا التصريح مؤكدة استمرار التزام العراق.

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