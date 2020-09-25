تسجيل هزة ارضية بقوة (3.1) في السليمانية

2020/09/25 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النقل، الجمعة، عن تسجل حدوث هزة أرضية جنوب غرب سنكاو سليمانية بقوة( 3,1) درجة.

وقالت الوزارة، في بيان، ان “مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية صباح اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020 في جنوب غرب ناحية سنكاو في محافظة السليمانية عند الساعة(7:20:39 ) بالتوقيت المحلي”.

وبين تقرير المراصد ان “قوة الهزة بلغت (3,1) درجة على مقياس رختر وتبعد (24) كم جنوب غرب ناحية سنكاو من محافظة السليمانية، و لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين هناك ، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.

و ودعت الوزارة “المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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