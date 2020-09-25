دراسة: نصف البريطانيين الذين اشتكوا من أعراض كورونا لم يكونوا مصابين

2020/09/25 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة بريطانية أن نصف الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا مثل الحمى والسعال المستمر في المملكة المتحدة قد لا يكونون مصابين بالفعل بالمرض.

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