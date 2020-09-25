عمليات استباقية في صحراء النجف لتأمين الزيارة الأربعينية

2020/09/25 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان

أعلنت الأجهزة الأمنية في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، انطلاق عملية استباقية في محور الصحراء المحيطة بمحافظة النجف الأشرف ومحافظة كربلاء المقدسة ،وصولاً إلى صحراء محافظة الأنبار لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتوفير الحماية للزائرين .

وقال قائد شرطة النجف اللواء فائق الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العملية الأمنية انطلقت بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية والعسكرية لمسح وتفتيش الصحراء في ثمانية محاور ،بالإضافة إلى مشاركة طيران الجيش ووكالات الاستخبارات العسكرية والمخابرات والطيران المسير للواء الثاني ـ حشد شعبي ،لتفتيش المناطق الوعرة"، مشيراً إلى أنه "تم مسح وتفتيش محور بادية النجف وكربلاء بقرابة 100 ألف كليومتر مربع".

و أكد الفتلاوي أن "العملية حققت جميع أهدافها المرسومة ،حيث تم تفتيش جميع المرتفعات والمنخفضات والوديان ،وتدقيق جميع المعلومات لأصحاب المشاريع والمقالع والرعي وبيوت الشعر ،وتدقيق أوراق العجلات".

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