موعدها قريب “جدًا”.. اجزاء من العراق على موعد مع موجة امطار عشوائية

2020/09/25 | 11:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف خبير الارصاد الجوية ضرغام السعدي عن امطار عشوائية ستضرب البلاد يتوقع ان تنطلق منذ اليوم الجمعة.

وقال خبير الأرصاد الجوية، ضرغام السعدي، إنه “من المتوقع أن تتأثر البلاد بموجة أمطار عشوائية الطابع وعلى فترات بشكل متقطع، ابتداء من 25 ولغاية 30 أيلول”.

وأضاف، أن “سبب الحالة هو نزول علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على تطور السحب الرعدية وفرص لتساقط زخات مطر بشكل عشوائي، والمفاجآت واردة”.

وتابع السعدي، أن “انخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية باردة ومعتدلة نسبيا”.

وبحسب خارطة الطقس فان الامطار من المتوقع ان تشمل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد.

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