الحكمة يدين عمليات الخطف والترهيب واستهداف البعثات الدبلوماسية

2020/09/25 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان تيار الحكمة الوطني عمليات الاغتيال والخطف والترهيب واستهداف البعثات الدبلوماسية التي تزعزع أمن العراق وسمعته أمام المجتمع الدولي.

الحكمة رحب في بيان بالبيانات الصادرة عن الكتل السياسية وهيئة الحشد الشعبي المعبرة عن التمسك بالقانون وهيبة الدولة، مؤكدا أن الإجماع الوطني والتزام جميعِ الأطراف كفيل باستقرار البلاد وتوفير المناخ المناسب لحل الأزمات العالقة ومعالجة التراكمات والتمهيد لانتخابات نزيهة وعادلة.

وطالب تيار الحكمة الجميع بالحفاظِ على هيبةِ الدولة ودعمِ أجهزتها الأمنية بكافة صنوفها وتشكيلاتها المكلفة بتطبيق القانون وحماية المواطنين، وأهمية تعاون العشائر العراقية مع الحكومة في حفظ القانون وهيبة الدولة.

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