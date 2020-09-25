النقل تسجل هزة ارضية في هذه المحافظة وتدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

2020/09/25 | 12:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت وزارة النقل، الجمعة، حدوث هزة أرضية جنوب غرب سنكاو سليمانية بقوة( 3,1) درجة.

وقالت الوزارة، في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2020)، ان "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية صباح اليوم الجمعة الموافق 25/9/2020 في جنوب غرب ناحية سنكاو في محافظة السليمانية .

وبين تقرير المراصد ان "قوة الهزة بلغت (3,1) درجة على مقياس رختر وتبعد (24) كم جنوب غرب ناحية سنكاو من محافظة السليمانية، واعدا بتقديم أي مستجدات لاحقا.

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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