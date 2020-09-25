كورونا.. ذي قار تسجل نحو 150 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

2020/09/25 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، بتسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار، سجلت 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل حالتي وفاة".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 45 حالة وفاة و4471 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات العراق، بينها 284 إصابة في محافظة ذي قار.

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