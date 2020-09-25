هزة أرضية بقوة 1.3 رختر تضرب السليمانية

2020/09/25 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 1.3 رختر تضرب ناحية سنكاو في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم، هزة في جنوب غرب ناحية سنكاو في محافظة السليمانية عند الساعة(7:20:39 ) بالتوقيت المحلي".

واضاف البيان أن "قوة الهزة بلغت (3,1) درجة على مقياس رختر وتبعد (24) كم جنوب غرب ناحية سنكاو من محافظة السليمانية، و لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين هناك ، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الوزارة المواطنين الكرام الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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