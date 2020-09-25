2020/09/25 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية في العراق ، الجمعة، إلى انخفاض في درجات الحرارة وتأثر المنطقة بموجة أمطار عشوائية. ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما سيشهده العراق الأيام القليلة المقبلة!) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما سيشهده العراق الأيام القليلة المقبلة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).