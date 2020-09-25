2020/09/25 | 12:02 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحيي إقليم كوردستان اليوم ذكرى الاستفتاء الذي اُجري في 25 أيلول سبتمبر - صورة إرشيفية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | استفتاء الاستقلال.. المجد والفخر) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | استفتاء الاستقلال.. المجد والفخر) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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