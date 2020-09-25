2020/09/25 | 12:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي إقليم كوردستان اليوم ذكرى الاستفتاء الذي اُجري في 25 أيلول سبتمبر - صورة إرشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو | استفتاء الاستقلال.. المجد والفخر) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو | استفتاء الاستقلال.. المجد والفخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).