مسرور بارزاني في ذكرى الاستفتاء: ممارسة عبّرت عن الشعور التحرري لشعب كوردستان

2020/09/25 | 12:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في خطاب سابق - صورة: من إرشيف كوردستان 24

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