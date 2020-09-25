تحديد موعد امتحانات السادس الاعدادي للمصابين بكورونا

2020/09/25 | 12:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} أعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان عن موعد إجراء امتحانات الصف السادس الإعدادي للمصابين بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة خلال بيان، ان "امتحانات الصف السادس الاعدادي الخاص بالمصابين بكورونا ستجري مستهل الشهر المقبل".وأضافت، ان "الامتحانات ستبدأ في الثالث من تشرين الأول وتستمر لغاية 12 منه".

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