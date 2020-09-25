صور: حريق كبير في بغداد

2020/09/25 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اندلع في العاصمة بغداد، الجمعة، حريق كبير داخل مخازن تجارية بمنطقة حي العامل.



وذكر مراسل "ناس" (25 ايلول 2020)، أن حريقاً كبيراً اندلع في منطقة حي العامل - شارع 7 نيسان تحديداً في مخازن تجارية.

وفي تطور لاحق، اوضحت مديرية الدفاع المدني عن سبب سحب الدخان الأسود جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 ايلول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني تكافح الان حادث حريق اندلع داخل كمية كبيرة من الاطارات المستعملة في ساحة متروكة في منطقة شارع 7نيسان خلف البيت الياباني بحي العامل جنوب بغداد".

واضاف البيان ان "المديرية دفعت بـ 7 فرق اطفاء للسيطرة على الحريق وابعاد خطرها عن المواطنين مع التأكيد على ضرورة رفع تلك الاطارات المستعملة من قبل امانه بغداد لكي لا يتكرر الحادث الذي يسبب التلوث للبيئة المحيطة".

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