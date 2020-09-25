الكشف عن طبيعة إصابة دي بروين بعد مباراة بورنموث

2020/09/25 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن حجم الإصابة التي تعرض لها النجم البلجيكي كيفين دي بروين في مباراة الأمس أمام فريق بورنموث.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها شبكة “manchestereveningnews” الإنجليزية: “لقد شعر ببعض الدوار عقب سقوطه على أرض الملعب”.

وأضاف: “بشكل عام، هو يشعر بحالة جيدة”.

وشارك دي بروين كبديل في الدقيقة 61، وشهدت الدقيقة 90 سقوطه على أرض الملعب عقب اصطدامه بأحد لاعبي الخصم، وظل ساقطًا لعدة دقائق قبل أن يستكمل مشاركته.

وفاز السكاي بلو بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



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