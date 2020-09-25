مشاهد “مريبة”: غربان تتساقط ميتة من السماء تثير هلع السكان.. والسبب “مجهول”!

2020/09/25 | 12:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اثارت مقاطع فيديو لغربان ميتة في شوارع مدينة روسية جدلا واسعا وضجة، بعدما حار الكثيرون حول سبب ذلك.

ولم يتضح على الفور سبب نفوق الطيور وتساقطها “كالمطر” إذ لا توجد آثار عنف على أجسامها.

واظهر مقطع فيديو اعدادا كبيرة من الغربان وسط شوارع مدينة بالاكوفو في مقاطعة ساراتوف الروسية.

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